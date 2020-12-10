Manisa'nın bir ilçesi daha doğalgaza kavuşuyor
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Manisa'nın bir ilçesi daha doğalgaza kavuşuyor

10.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:48
Manisa'nın bir ilçesi daha doğalgaza kavuşuyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi doğalgaza kavuşuyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi doğalgaza kavuşuyor. Yüklenici firma tarafından ilçenin birçok noktasında doğalgaz boruları döşenmeye başladı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde doğalgaz çalışmalarının hızlanması vatandaşları heyecanlandırdı. Doğalgazın önümüzdeki kış ayına yetişmesi beklenirken, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz de çalışmaları yakından inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı. - MANİSA

Manisa'nın bir ilçesi daha doğalgaza kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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