Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sıfır vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından TSO Bülent Koşmaz Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı"nda, Manisa'nın, dünyada tek noktada en fazla beyaz eşya ve televizyon üretilen yer olduğunu söyledi.

Sanayi 4.0'a geçen ilk illerden biri olan Manisa'nın 2017'de ihracatta Ege Bölgesi'nde İzmir'den sonra ikinci sırada bulunduğunu ve Türkiye'nin kuru üzüm üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını karşıladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "2017'de faal iş yeri sayısı yüzde 8, çalışan sayısı yüzde 11 ve ihracat yüzde 38 artmış. Türkiye ortalamasının üstünde artmış. İSO 500 listesinde Manisa'da üretim yapan 24 sanayi kuruluşumuz var." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, teknolojik sıçrama açısından savunma sanayisinin vazgeçilmez olduğunu anlatarak, "Bugün Afrin'de kullanılan mühimmatın büyük bir kısmı Türkiye'de üretildi. Ne kadar dışarıya bağımlıysan o kadar elin kolun bağlı. Savunma sanayi kümelenmesi de Manisa'da olacak." şeklinde konuştu.

-Sıfır vergi

Geçen yılın başında ekonomide yaşanan sıkıntıları hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 2017'de uyguladıkları "nefes kredisi'nin ikincisini de üyelerine sunmak için çalıştıklarını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, geçen yıl 1 milyon üyeden 681 binine düşük faizli, faizsiz ya da kefil olarak destek verdiklerini dile getirerek, "Üyelerimiz istihdam seferberliğine desteklerini sürdürmeli. Türk özel sektörü olarak geçen yıl dünyada bir ilki yaptık. Üye başına bir kişinin istihdamını sağladık. Tarihimizde bu bir ilktir. Sıfır vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın." ifadelerini kullandı.

Bütün illerin yerli otomobilin yapımına talip olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "2021'de ilk yerli otomobile binmiş olacağız. Herkes diyor ki 'Bunu biz de yapalım.' Manisa'ya bu yakışır. İnşallah çalışmalar bittikten sonra neresi verimli olur belirleyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski başkanlarından merhum Bülent Koşmaz'ın adının verildiği Bülent Koşmaz Fen Lisesinin temsili kurdelesi kesildi.

Ardından Hisarcıklıoğlu, Vali Mustafa Hakan Güvençer ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'i ziyaret etti. Vali Güvençer'e Dede Korkut hikayelerinden oluşan kitabı hediye eden Hisarcıklıoğlu, Akhisar ilçesine geçerek, Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş yeri ve butik otel temel atma törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, Akhisar TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile İlçe Ticaret Borsasının restore ettirdiği tarihi Dombaycıoğlu Hanı'nın açılışını yaptı.

Soma'ya gelen Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada da TSK'nin Afrin'de yürüttüğü operasyonlara değindi. Somalıların Mehmetçik'e her zaman sahip çıktığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Afrin'de ülkemizin birliği ve beraberliği için hepimizin canı için canlarını veren Mehmetçik'imize Soma'mız sahip çıktı, helva gönderdi, güçleri, kuvvetleri artsın diye. Allah sizlerden razı olsun. Eğer bu ülke ayakta duruyorsa bütün ülkenin birlik ve beraberlik içinde dayanışmasının sonucudur. Bütün il ve ilçelerimiz herkes kendi gücünce çok şükür neyleri varsa askerimizle paylaşıyor. Bu havayı bozmadığımız sürece Allah'ın izniyle bu ülkeye kimse bir şey yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.