Manisa FK, Oğuz Kocabal'ı renklerine bağladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Oğuz Kocabal'ı renklerine bağladı.

Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Manisa FK, Sakaryaspor'un 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Oğuz Kocabal'la Afyonkarahisar kampında 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde hazır bulunan Manisa Futbol Kulübü CEO'su Levent Devrim, Oğuz Kocabal'ın kendisini ispatlamış bir futbolcu olduğunu söyleyerek, "Yeni sezon öncesinde takımımız hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Sakaryaspor'dan renklerimize bağladığımız Oğuz Kocabal'ın yeni takımı Manisa FK'ya şampiyonluk yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu transferin her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Manisa Futbol Kulübünün, Sakaryaspor'dan renklerine bağladığı tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuz Kocabal ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Manisa Futbol Kulübü, Türk futbolunda son dönemlerde adından başarıyla söz ettirmeye başladı. Kulübümüzün hedefleri çok büyük. Ben de hedefleri büyük olan bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Takımımın başarısı ve hedeflerine ulaşabilmesi için elimden gelenin çok daha fazlasını yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA