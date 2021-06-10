Manisa FK'lı Birkan milli takıma davet edildi
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Manisa FK'lı Birkan milli takıma davet edildi

Manisa FK'lı Birkan milli takıma davet edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa FK'nın genç futbolcusu Birkan Yılmaz, U18 Milli Takımının 15-25 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Manisa FK'nın genç futbolcusu Birkan Yılmaz, U18 Milli Takımının 15-25 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

U18 Milli Takımının 15-25 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Manisa Futbol Kulübünün genç savunma oyuncusu Birkan Yılmaz da aday kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı.

Aday kadroya davet edilen oyuncuların, 15 Haziran 2021 Salı günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı öğrenildi.

U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Alper Adıyaman (Bursaspor), Berkay Zekeriya Erkul (Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.), Hakan Aydın (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Birkan Yılmaz (Manisa FK), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Polat Abay (Altınordu), Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Rojan Sarıbaş (FC Viktoria Berlin), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Şener Kaya (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Kazımcan Karataş (Altay), Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Apti Mert Çayir (Antalyaspor A.Ş.), Cem Dağ (Borussia Mönchengladbach), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Kürşat Altunkaya (Çorum FK), Emre Demir (Kayserispor), Mehmet Can Göndüz (TSE Arabayatağıspor), Mirhan İnan (VfB Stuttgart), Sergen Yüksekdağ (VFL Osnabrück), Eray Sürül (Vitesse), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)

Forvet: Emirhan Demir (Anagold 24Erzincanspor), Metehan Altunbaş (Lask), Brio Acar Aslan (Sporting CT Premier Soccer Club), Ali Sühan Demirel (VfL Bochum)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas, Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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