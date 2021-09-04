Manisa FK futbolcusu Mehmet Uysal ameliyat oldu
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Manisa FK futbolcusu Mehmet Uysal ameliyat oldu

Manisa FK futbolcusu Mehmet Uysal ameliyat oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK oyuncusu Mehmet Uysal, antrenman esnasında geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat edildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK oyuncusu Mehmet Uysal, antrenman esnasında geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat edildi.Manisa FK'nın antrenman sırasından sakatlanan forvet oyuncusu Mehmet Uysal'ın ön çapraz bağ operasyonu Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, başarılı geçen operasyon sonrası, sporcunun 20 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 2 buçuk ayın sonunda koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, sporcunun yaklaşık 7-8 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.


- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Manisa FK futbolcusu Mehmet Uysal ameliyat oldu - Haberler Spor
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