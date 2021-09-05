Manisa FK'da Mehmet ameliyat oldu
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Manisa FK'da Mehmet ameliyat oldu

Manisa FK'da Mehmet ameliyat oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'deki ilk sezonuna 3'te 3'le zirvede başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde 21 yaşındaki golcü Mehmet Uysal, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

TFF 1'inci Lig'deki ilk sezonuna 3'te 3'le zirvede başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde 21 yaşındaki golcü Mehmet Uysal, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Antrenmanda sakatlanan ve sol diz çapraz bağlarında kopma meydana gelen genç futbolcu ameliyat oldu. Bu sezon yalnız ilk haftadaki İstanbulspor deplasmanının son dakikasında oyuna giren Mehmet, en az 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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