Manisa'da Yapılandırmadan Yararlananların Sayısı 105 Bini Geçti

Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar, Manisa'da 7143 sayılı "Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" kapsamından yararlanmak için başvuru yapanların sayısının 105 bini geçtiğini belirterek, şimdiye kadar 486 milyon TL'lik vergi borcunun yapılandırıldığını söyledi.

Manisa Vergi Dairesi Başkanvekili Ramazan Yaşar, vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı 7143 sayılı "Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" hükümlerinden yararlanmak isteyenler için başvuru süresinin 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe uzatıldığını hatırlattı. Manisa'da başvuru sayısının 105 bini geçtiğini ve 486 milyon TL'lik vergi borcu yapılandırılmasının olduğunu kaydeden Yaşar, mükellef ve vatandaşlara bayram tatilini de dikkate alarak, bir an önce yapılandırma kanunundan yararlanmaya davet etti.

Başkan Vekili Ramazan Yaşar, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu'ndan yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabileceklerini belirtti. Yaşar, "Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birisi tercih edilebilecek, yapılandırılan tutarlarla ilgili taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak şekilde 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekmektedir. İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak" ifadelerini kullandı.

Yaşar, ayrıca açıklamasında yapılandırmadan yararlanacak olan vatandaşlar ve mükellefler için ilk taksit ödemesinin 1 Ekim 2018 olduğunu vurguladı. - MANİSA