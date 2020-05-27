Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
27.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:24

Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.E.A. idaresindeki 45 ABH 666 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı istikametinden İngolstadt Bulvarı istikameti kesişiminde İ.Ö. idaresindeki 35 FA 0950 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülere ilk müdahale yapıldıktan sonra sürücülerden A.E.A. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesine, İ.Ö. ise Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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