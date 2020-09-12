Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
12.09.2020 01:51 | Son Güncelleme: 12.09.2020 02:26

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cengiz Üstündağ'ın (61) kullandığı 64 EJ 341 plakalı motosiklet, Kula-Eşme kara yolu Tatlıçeşme Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Üstündağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, motosiklet üzerinde asılı poşet içerisinde dolu içki şişeleri olduğunu ve motosikletin hız ibresinin 100 kilometrede takılı kaldığını tespit etti.

Kaynak: AA

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