Manisa'da 6 gün sürecek oryantiring gençlik kampı başladı
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Manisa'da 6 gün sürecek oryantiring gençlik kampı başladı

Manisa'da 6 gün sürecek oryantiring gençlik kampı başladı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Spor

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen gençlik kampı başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen gençlik kampı başladı.

Demirci Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Alanı'nda Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 32 sporcuya 6 gün boyunca, Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda minyatür halı, kağıt rölyef, ahşap tasarım, resim ve ebru sanatı eğitimleri verilecek.

Sporculara ayrıca Demirci'nin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadele ve "Demirci Akıncıları" anlatılacak.

Kampın açılışında konuşan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, "Akıncılar şehri" olarak Demirci'yi sporun merkezi yapmak istediklerini söyledi.

Misafir sporculara tertemiz doğada spor imkanı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kaya, "İlçemizi spor turizmine açacağız. Projelere ve etkinliklere büyük destek veren Belediye Başkanımız Selami Selçuk'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise "Oryantiring faaliyetinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız faaliyetlerle Demirci'nin doğasını tanıtarak burayı sporun şehri yapmak istiyoruz. Bu organizasyonu en iyi şekilde tamamlayarak, gelecek yıllarda daha büyük organizasyonlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bursa'dan gelen Ece Su Özgü, oryantiring sporunda doğa ile iç içe olduklarını ifade etti.

Berkay Kılıç da "Oryantiring, güzel bir spor. Birçok şehri görme fırsatı buldum. Gezdiğim yerlerin hem tarihini öğreniyor hem de oryantiring sporu yapıyoruz. Demirci, çok güzel bir yer. Oryantiring sporu için çok özel yerlerden birisi olacak." diye konuştu.

Kastamonu Oryantiring İl Temsilcisi Erdi Aslan, kamp esnasında oryantiring sporunun yanı sıra yöredeki el sanatları ile ilgili de eğitimler verileceğini söyledi.

Öte yandan, kampın ardından 12-14 Temmuz tarihlerinde Demirci'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası düzenlenecek.

Manisa'da 6 gün sürecek oryantiring gençlik kampı başladı
Manisa'da 6 gün sürecek oryantiring gençlik kampı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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