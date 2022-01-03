İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United ile Wolverhampton kozlarını paylaşacaklar. Manchester United, Wolverhampton'ı konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? detaylar haberimizde.

MANCHESTER UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United - Wolverhampton maçı 3 Aralık Pazartesi saat 20:30'da oynanacak.

MANCHESTER UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Wolverhampton maçı 3 Aralık Pazartesi saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanacak.

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