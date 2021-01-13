Manchester United, Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manchester United, Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu

13.01.2021 02:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 02:22
Manchester United, Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu

İngiltere Premier Lig'deki erteleme maçında Manchester United, deplasmanda Burnley'i 1-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'deki erteleme maçında Manchester United, deplasmanda Burnley'i 1-0 yendi.

Turf Moor Stadı'nda Burnley'e konuk olan Manchester United, 71. dakikada Paul Pogba'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Manchester United, bu galibiyetle puanını 36'ya yükselterek Premier Lig'de liderlik koltuğuna otururken, Burnley, 16 puanla ligde 16. sırada yer aldı.

Everton, Wolverhampton'u 2-1'lik skorla geçti

Premier Lig'deki diğer erteleme karşılaşmasında Everton, deplasmanda Wolverhampton'u 2-1 mağlup etti.

Everton'ın gollerini, 6. dakikada Alex Ivobi, 77. Michael Keane kaydederken, Wolverhampton'un tek golünü 14. dakikada Ruben Neves attı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, takımının 18 kişilik kadrosunda yer alırken, maçın 90 dakikasında oynama şansı bulamadı.

Bu sonuçla, Everton, 32 puana yükselirken, Wolverhampton 22 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert İrem Derici Cemal Hünal Seren Serengil
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Türk Hisarcık Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manchester United, Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 02:23:47. #1.15#
title