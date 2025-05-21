İngiltere Premier Lig'in 16. sırasındaki Manchester United ile 17. sırada yer alan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek. Manchester United'ın hiç UEFA kupası var mı?

MANCHESTER UNİTED'IN HİÇ UEFA KUPASI VAR MI?

20 lig, 6 Lig Kupası, 13 Federasyon Kupası ve 21 FA Community Shield şampiyonluğuna sahip olan Manchester United, İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biridir.[3] 3 Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan takım ayrıca 1998-99 sezonunda Premier League, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçünü birden kazanarak futbol tarihinde ender görülen bir şekilde Treble yapmıştır.

United 1 defa Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Final maçı 24 Mayıs 2017 tarihinde Solna'daki Friends Arena'da Ajax - Manchester United maçı olarak oynandı. United 2-0'lık skorla galip gelerek kupayı alan takım oldu.