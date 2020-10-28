Manchester United Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu
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Manchester United Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu

28.10.2020 18:46 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:52
Manchester United Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu

Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, yeni mukavele görüşmelerinden memnun olmadı. Milli yıldız için İngiliz devi Manchester United'ın 5 yıllık bir kontrat önereceği ifade ediliyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimleri arasında yerini aldı. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

5 YILLIK KARLI TEKLİF

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre milli futbolcu, Milan'ın kendisine önerdiği yıllık 3 milyon euroluk teklife sıcak bakmıyor. Beklentilerinin altında bir teklif sunan Milan'a karşılık İngiliz devi Manchester United'ın, yıldız ismin kapısını 5 yıllık ve oldukça karlı bir teklifle çalacağı kaydedildi.

MILAN'LI YÖNETİCİLERLE YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

Milan'la bu sezon çıktığı toplam 8 karşılaşmada 4 gol atan ve 4 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'nun, önümüzdeki günlerde yeniden Milan'lı yöneticilerle bir araya geleceği belirtildi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 18:52:31. #1.14#
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