Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar

26.09.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:03

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Brighton & Hove Albion'a konuk olan Machester United, biten maçın ardından hakemin VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyla rakibini 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında oynanan Machester United-Brighton & Hove Albion maçı tarihi bir olaya sahne oldu.

Brighton & Hove Albion'a konuk olan Machester United, biten maçın ardından hakemin VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyla rakibini 3-2 mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini 43. dakikada Lewis Dunk (kendi kalesine), 55. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes atarken, Brighton'ın golleri 40. dakikada penaltıdan Neal Maupay ve 90. dakikada Solly March'tan geldi.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Premier Lig'in ilk haftasındaki maçı ertelenen Manchester ekibi, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e çıkardı. Brighton & Hove Albion ise 3 puanda kaldı.

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Mücadelenin hakemi Chris Kavanagh, 90+7. dakikada bitiş düdüğünü çaldı. Ancak, bitiş düdüğü sonrası VAR'dan uyaru geldi. Hakem VAR'dan inceleme yaparken, futbolcuların bir kısmı soyunma odasına da gitti. Neal Maupay'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı kararını veren hakem Kavanagh, futbolcuları çağırdı ve temdit penaltısı kullandırdı.

90+10'da topun başına gelen Fernandes, topu ağlara gönderdi ve United, temdit penaltısıyla kazandı.

Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Falcao Can Bartu Mbaye Diagne Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Çocuk Kavga Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 17:03:50. #1.15#
title