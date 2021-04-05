Manchester United'da Bruno Fernandes ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birbirlerine girdi
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Manchester United'da Bruno Fernandes ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birbirlerine girdi

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Premier Lig'in dev kulübü Manchester United'da yaşanan kavga Ada'da gündeme oturdu. Kırmızı Şeytanlar'ın Brighton'ı 2-1 yendiği maçın devre arasında yıldız futbolcu Bruno Fernandes ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kavga ettikleri ortaya çıktı.

Premier Lig'de Manchester United'ın Brighton'ı 2-1 yendiği maçın devre arasında soyunma odası karıştı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Manchester Evening News'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız futbolcu Bruno Fernandes ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, soyunma odasında birbirine girdi. Ciddi bir tartışma yaşayan ikilinin zor sakinleştiği belirtildi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Manchester United, ikinci yarıda Marcus Rashford ve Mason Greenwood'un golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLARDI

Ocak ayında oynanan ve 0-0 berabere biten Liverpool maçında da iki arasında tansiyon yükselmişti. Fernandes, son dakikalarda oyundan alınmasına sinirlenmiş ve Norveçli teknik direktöre tepki göstermişti.

Manchester United'da Bruno Fernandes ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birbirlerine girdi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 19:34:35. #1.14#
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