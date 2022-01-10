Manchester United ileAston Villa bu akşam kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

MANCHESTER UNİTED- ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United - Aston Villa maçı 10 Ocak Pazartesi 22:45'te yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Aston Villa maçı 10 Ocak Pazartesi 22:45'te yayınlanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den canı yayınlanacak.

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