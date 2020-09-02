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Manchester United, Ajax'tan Donny van de Beek'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Hollanda'nın Ajax takımından orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i kadrosuna kattı.

Manchester United, Ajax'tan Donny van de Beek'i transfer etti
02.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:56

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United, önemli bir transfere imza attı. Manchester temsilcisi, Hollanda ekibi Ajax takımından orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

40 MİLYON STERLİN ÖDENECEK

İngiltere basınında Manchester United'ın transfer için bonuslarla birlikte 40 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Ajax'ın altyapısında yetişen Van de Beek, 2015'te A takıma yükselmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadıkları 2018-2019 sezonunda Ajax'ın başarısında önemli rol üstlenen Van de Beek, aynı sezon takımıyla birer lig ve Hollanda Kupası zaferi yaşadı.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Hollanda Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen Van de Beek, geçen sezon Ajax ile 37 maça çıkmış ve 10 gol atmıştı.

Kaynak: AA

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