Manchester United, '3 Büyükler'in ardından Başakşehir'e de boyun eğdi

İngiliz devi Manchester United, Türk kulüpleri karşısında adeta kabus yaşıyor. Daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a Avrupa kupalarında mağlup olan Kırmızı Şeytanlar, bu kez de Medipol Başakşehir'e 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Çağrı KÜÇÜK - Haberler.com Temsilcilerimiz Manchester United karşısında tarihi zaferler elde etmeye devam ediyor. '3 Büyükler'in ardından Başakşehir de Kırmızı Şeytanlar'ı mağlup eden Türk takımları arasına girmeyi başardı.

Manchester United, Türk takımlarıyla ilk kez 93-94 sezonundaki Şampiyonlar Ligi ön eleme son 16 turunda karşılaştı. Galatasaray ile eşleşen İngiliz devini temsilcimiz, 3-3 ve 0-0'lık sonuçlarla deplasman golü avantajı sayesinde saf dışı bıraktı. Galatasaray, o dönem büyük ses getiren bu başarısı sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde bir sezon sonra statü değişti ve Manchester United gibi büyük kulüplerin direk gruplara katılmasının önü açıldı. Sarı kırmızılılar, 2012-13 sezonunda ise Manchester United'i Burak Yılmaz'ı golüyle evinde 1-0 mağlup etti.

F.BAHÇE 40 YILLIK YENİLMEZLİĞE SON VERDİ

Türk futbol tarihinde yer alan unutulmayacak maçlardan birine de Fenerbahçe imza attı. 1996-97 Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile aynı gruba düşen sarı lacivertliler, rakibini deplasmanda Bolic'in golüyle 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonuçla 40 yıllık saltanata son verdi ve Kırmızı Şeytanları Avrupa kupalarında deplasmanda yenen ilk takım olmayı başardı.

Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda İngiliz deviyle bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldı. 3 Kasım 2016 tarihinde oynanan karşılaşmayı temsilcimiz, 2-1 kazandı. Bir başka temsilcimiz Beşiktaş da 2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Manchester United'ı Rodrigo Tello'nun golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etmiş ve Kırmızı Şeytanlar'ı yenen Türk takımlarının arasına adını yazdırmıştı.