Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor

Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile beraber forma giyen Gary Neville, Cristiano Ronaldo'nun gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmayı planladığını ve Pele'nin 1000 gollük rekorunu kırma hedefinde olduğunu dile getirdi.

Manchester United efsanelerinden eski İngiliz futbolcu Gary Neville, Portekizli yıldızın Pele'yi 'tahtından etmek' istediğini söyledi.

"EN İYİ OLMA DÜRTÜSÜ İNANILMAZ"

Sky Sports'a konuşan Neville, Cristiano Ronaldo'nun gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmayı planladığını ve Pele'nin 1000 gollük kariyer rekorunu kırmak istediğini ifade etti:

"Ronaldo'nun dünyanın en iyisi olma dürtüsü inanılmaz bir şey. O, beraber oynadığım futbolcular arasında bireysel başarıların onun için önemli olduğunu açıkça ilan eden birkaç isimden biriydi."