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Manchester Derbisi Öncesi City'e Yakın Plan

Haftasonu oynanacak Manchester derbisi öncesi Manchester City'nin form durumu ve kilit isimlerine göz attık. Son yıllarda rekabete damga vuran Manchester City'nin yıllar içinde Manchester United'a attığı birbirinden güzel goller ekranlarınıza geliyor.

06.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:13

Haftasonu oynanacak derbisi öncesi 'nin form durumu ve kilit isimlerine göz attık. Son yıllarda rekabete damga vuran Manchester City'nin yıllar içinde 'a attığı birbirinden güzel goller ekranlarınıza geliyor.

Kaynak: Dugout

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