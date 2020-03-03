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Manchester City Watford’u Devirerek FA Kupası’nı Kaldırıyor

2018-19 sezonunun sonunda FA Kupası finalinde Watford’la karşılaşan Manchester City, rakibini David Silva, De Bruyne, Sterling (2) ve Gabriel Jesus’un (2) golleriyle 6-0’lik skorla bozguna uğrattı. City, bu sonuçla 2010-11 sezonundan beri bu kupayı ilk defa kaldırdı.

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

2018-19 sezonunun sonunda FA Kupası finalinde Watford'la karşılaşan , rakibini , de Bruyne, Sterling (2) ve Gabriel Jesus'un (2) golleriyle 6-0'lik skorla bozguna uğrattı. City, bu sonuçla 2010-11 sezonundan beri bu kupayı ilk defa kaldırdı.

Kaynak: Dugout

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