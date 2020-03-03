Manchester City Watford’u Devirerek FA Kupası’nı Kaldırıyor

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

2018-19 sezonunun sonunda FA Kupası finalinde Watford'la karşılaşan Manchester City, rakibini David Silva, de Bruyne, Sterling (2) ve Gabriel Jesus'un (2) golleriyle 6-0'lik skorla bozguna uğrattı. City, bu sonuçla 2010-11 sezonundan beri bu kupayı ilk defa kaldırdı.