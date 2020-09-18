Manchester City Teknik Direktörü Guardiola: Messi'yi transfer etmeye çalışmadım Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğü dönemde Arjantinli yıldızı transfer etmeye çalışmadığını dile getirdi.

Barcelona'da kriz çıkaran ve adı Manchester City ile anılan Messi ile ilgili İngiliz kulübünün teknik direktörü Pep Guardiola'dan Arjantinli yıldız hakkında açıklama geldi.

İspanyol teknik adam, "Messi'yi transfer etmeye çalışmadım çünkü bizim o pozisyonda yeterli oyuncumuz var" ifadelerini kullandı.

"GELECEKTEKİ AMACININ NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Messi'nin gerekenleri söylediğini kaydeden Guardiola, "Messi ile ilgili açıklamam gereken bir şey yok, Leo kendini çok güzel ifade eti. O benim sevdiğim takım olan Barcelona'nın oyuncusu, ötesi yok. Gelecekteki amacı ne, bilmiyorum. Ben bu kulüpte, bu oyuncularla çalıştığım için şanslıyım. Takımı daha iyi oynatmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Barcelona'da başkan Bartomeu ile sorunlar yaşayarak ayrılmak istediğini açıklayan Barcelona, bonservisi verilmeyince sezon sonuna kadar bekleme kararı aldı.