Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti
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Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti

17.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:30
Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti

Manchester City, Sterling ile güldü. Mavi beyazlılar, konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti ve ligde iki maç sonra galip geldi.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Arsenal'i konuk etti.

Manchester ekibi, Raheem Sterling'in 23. dakikada attığı golle galibiyete uzandı. Ligde iki maç aranın ardından kazanan City, puanını 7'ye yükselti. Arsenal ise 9 puanda kaldı.

ARSENAL, LEICESTER'I KONUK EDECEK

Manchester City, gelecek hafta West Ham United'a konuk olurken, Londra ekibi sahasında Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City ile 3 puan mücadelesi verecek.

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