Manchester City, Premier Lig'de üst üste 9. maçını kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manchester City, Premier Lig'de üst üste 9. maçını kazandı

03.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:22
Manchester City, Premier Lig'de üst üste 9. maçını kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Burnley'yi 2-0 yendi.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Burnley'yi 2-0 yendi.

Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 16. sırada başlayan Burnley'ye konuk oldu.

Gabriel Jesus'un 3 ve Sterling'in 38. dakikada attığı gollerle maçı kazanan Manchester City, ligde peş peşe 9. galibiyetini elde etti.

Manchester City puanını 47'ye yükseltirken, kendisi gibi bir maç eksiği bulunan Burnley 22 puanda kaldı.

Leicester City, Fulham deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Haftaya 4. sırada başlayan Leicester City, küme düşme hattındaki Fulham'ı, Iheanacho'nun 17 ve Justin'in 44. dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup etti.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, sahaya ilk 11'de çıktı. Yedekler arasındaki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

Leicester City puanını 42'ye çıkardı, bir maç eksiği bulunan Fulham ise 14 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Barış Manço Didem Kınalı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kadıköy Oyunlar Ak Parti Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manchester City, Premier Lig'de üst üste 9. maçını kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 23:24:43. #1.15#
title