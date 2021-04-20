Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Avrupa Süper Ligi'ni eleştirdi
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Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Avrupa Süper Ligi'ni eleştirdi

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Avrupa Süper Ligi'ni eleştirdi
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi eleştirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi eleştirdi.

Takımının yarın Aston Villa ile yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, Avrupa Süper Ligi konusunda rahatsız olduğunu ve kulüp sahiplerinden açıklama beklediğini söyledi.

Konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirten Guardiola, futbolcularıyla da henüz bu konu hakkında konuşmadıklarını ifade etti.

Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde hala finale çıkabilmek için mücadele verdiklerini hatırlatarak, "Biz kendi işimizi yaptık. Yetkili insanlar da bu konuyla ilgili açıklama yükümlülüğüne sahip. Tüm dünyaya karşı bir açıklama gerekli. Neden bu takımlar oynayabiliyor da diğerleri oynayamıyor, mesela Ajax'ın dört Şampiyonlar Ligi kupası var ama orada yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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