Manchester City, Messi için Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek
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Manchester City, Messi için Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek

18.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:09

Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi kulüpte forma giyeceği merak ediliyor. İngiliz devi Manchester City, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Messi için Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek.

Manchester City, yaz aylarında Katalan devinden ayrılma kararı alan Arjantinli yıldız için devreye girmiş ancak Barcelona Messi'yi takımda tutmuştu. Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması beklenen Arjantinli yıldızın yeni durağının Manchester City olacağı konuşulurken İngiliz basınında yeni bir iddia daha gündeme geldi.

15 MİLYON STERLİN TEKLİF

Daily Star'ın haberine göre Manchester City, Ocak ayında Lionel Messi için Barcelona'ya teklif yapabilir. Sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunan Messi için İngiliz kulübü, Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek. Böylece nakit ihtiyacı olan Barcelona'nın teklifi kabul etmesi durumunda Messi sözleşmesinin bitimine 6 ay kala takımdan ayrılacak.

Pep Guardiola'nın ısrarla takımında görmek istediği Lionel Messi'nin adı Paris Saint-Germain ve Inter gibi kulüplerle de anılıyordu.

Manchester City, Messi için Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek

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