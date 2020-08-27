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Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek

Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin, eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye gidip gitmeyeceği konusu transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz devinin Arjantinli yıldız için 100 milyon euro ile birlikte Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Garcia'yı teklif edeceği öne sürüldü.

27.08.2020 20:36 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:44

Lionel Messi'nin ayrılık talebi sonrası dünyanın dev kulüpleri de harekete geçti. Arjantinli oyuncunun eski hocası Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin de teklifi ortaya çıktı. İspanyol AS kaynaklı haberde Messi'nin City'ye transferindeki en büyük engelin serbest kalma maddesi olduğunun altı çizilirken, İngiliz ekibinin Barcelona'ya sunduğu son teklifin de detayları verildi.

Buna göre City, Barcelona'ya Messi için 100 milyon euro bonservis ile birlikte Bernardo Silva, Gabriel Jesus ve Eric Garcia'yı teklif etti.

YÖNETİM, SERBEST KALMA BEDELİNİ İSTİYOR

Katalan ekibinin yönetimi, AS'ın verdiği habere göre Arjantinli yıldızın serbest kalma bedeli olan 700 milyon euroyu almadan ayrılığa sıcak bakmıyor.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

ALTYAPISINDA YETİŞTİ, 20 YILDIR KULÜPTE

Barcelona'nın alt yapısında yetişen ve genç takım dahil 20 yıldır bu kulüpte olan Messi, 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor. Profesyonel kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren 33 yaşındaki Lionel Messi, kulüp formasıyla 600'den fazla gol attı. Arjantinli, Barcelona ile 10 lig ve 4 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

DÜNYA DEVLERİ KAPIDA

İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde gidebileceği kulüpleri Manchester City, Manchester United, İnter veya Paris Saint Germain olarak sıralıyor.

Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek
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