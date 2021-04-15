Manchester City'de Phil Foden, Kylian Mbappe'ye sosyal medyadan meydan okudu
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Manchester City'de Phil Foden, Kylian Mbappe'ye sosyal medyadan meydan okudu

Haberler.com - Haberler | Spor

Manchester City, Borussia Dortmund'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. İngiliz devi yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak. Futbolcular da maçın havasına şimdiden girmeye başladı. City'nin genç yıldızı Phil Foden sosyal medyadan yaptığı paylaşımda PSG'nin süper starı Kylian Mbappe'ye adeta meydan okudu. Genç yıldız paylaşımında Fransız yıldızı etiketleyerek, "Hazır mısın?" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final müthiş bir maça sahne olacak. Manchester City ve PSG final için kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi City'li Phil Foden'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

"HAZIR MISIN?"

Manchester City'de Phil Foden, Fransız kulübünün yıldızı Mbappe'ye twitter üzerinden mesaj gönderdi. Mesajda Foden Mbappe'ye "Hazır mısın" yazarak bir anlamda meydan okumasını yapmış oldu. Bu sezonun flaş isimlerinden 20 yaşındaki Foden, City formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 13 gol 9 asist yaparak Premier Lig'de lider, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist olan takımının baş aktörlerinden oldu.

Manchester City'de Phil Foden, Kylian Mbappe'ye sosyal medyadan meydan okudu
Manchester City'de Phil Foden, Kylian Mbappe'ye sosyal medyadan meydan okudu
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