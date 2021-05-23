Manchester City'de Pep Guardiola kupa töreninde Agüero için gözyaşı döktü
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Manchester City'de Pep Guardiola kupa töreninde Agüero için gözyaşı döktü

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Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'de kupa törenine teknik direktör Pep Guardiola'nın gözyaşları damga vurdu. İspanyol çalıştırıcı, Mancheter City'de son maçına çıkan Sergio Agüero hakkında gelen soru üzerine duygulanarak, "Agüero hepimiz için özel bir insan. Bana çok yardımcı oldu. Onun boşluğunu dolduramayız" dedi.

İngiltere'de 86 puanla şampiyonluğa ulaşan Manchester City, Everton maçı sonrası düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Duygusal anlar yaşanan törende Pep Guardiola gözyaşlarına hakim olamadı.

REKORLA BIRAKTI

Son maçında oyuna ikinci devrede dahil olan Sergio Agüero, attığı gollerle toplamda 184 gole ulaştı ve Premier Lig'de tek takımda en çok gol atan oyuncu rekorunu elini geçirdi. Bu rekor daha önce Manchester United forması altında 183 gol kaydeden İngiliz forvet Wayne Rooney'e aitti.

"ONUN BOŞLUĞUNU DOLDURAMAYIZ"

Maçın ardından kupasına kavuşan Manchester City'de Pep Guardiola, takımla son maçına çıkan Arjantinli yıldız Agüero hakkında gelen soru sonrası duygulandı. Gözyaşlarını tutamayan İspanyol teknik adam, Agüero'nun boşluğunun doldurulamaz olduğunu belirterek "Agüero hepimiz için özel bir insan. Bana çok yardımcı oldu. Onun boşluğunu dolduramayız" diye konuştu.

Manchester City'de Pep Guardiola kupa töreninde Agüero için gözyaşı döktü
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