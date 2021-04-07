Manchester City, de Bruyne'ün sözleşmesini uzattı
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Manchester City, de Bruyne'ün sözleşmesini uzattı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Manchester City, de Bruyne'ün sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City, Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne'ün sözleşmesini yeniledi.

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City, Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne'ün sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2015 yazından bu yana Manchester City forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonu sonunda bitecek kontratını 2 yıl uzattı.

City formasıyla çıktığı 255 maçta 65 gol atan de Bruyne, bu süre zarfında 2 Premier Lig, bir İngiltere Federasyon Kupası ve 4 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Belçikalı milli futbolcu, 2019-2020 sezonundaki performansıyla Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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