Manchester City, Barcelona'lı Lionel Messi'ye ocak ayında önsözleşme önerecek
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Manchester City, Barcelona'lı Lionel Messi'ye ocak ayında önsözleşme önerecek

03.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:04
Manchester City, Barcelona'lı Lionel Messi'ye ocak ayında önsözleşme önerecek

Yılın transferi ocak ayında gerçekleşebilir. İngiliz devi Manchester City'nin Barcelona'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için ara transfer döneminde harekete geçeceği öğrenildi.

Manchester City, sezon sonunda serbest kalacak olan Lionel Messi'ye ocak ayında önsözleşme önermeyi planlıyor.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Barcelona'dan 2020 yazında ayrılma kararı alan ancak daha sonra kulüp baskısıyla bu kararını erteleyen Lionel Messi'ye Manchester City'den sözleşme teklifi gelecek. İngiliz ekibi, Barcelona ile görüşmeden bu transferi bonservissiz bitirmeye çalışacak.

Manchester City CEO'su Omar Berrada, transfer ile ilgili çıkan haberler sonrası, "Dünyadaki her kulüp, Lionel Messi'yi transfer etmek ister. Messi, kesinlikle yapmak isteyeceğimiz bir yatırım olacak" ifadelerini kullandı.

BARCELONA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

Barcelona ile 6 Ballon d'Or, 4 Şampiyonlar Ligi ve 10 La Liga şampiyonluğu kazanan Messi, kulüp adına 739 maçta 637 gol atıp 278 asist yaptı.

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