Manchester City, Barcelona'dan ayrılması halinde Messi'yi transfer edecek
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Manchester City, Barcelona'dan ayrılması halinde Messi'yi transfer edecek

10.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:28

Manchester City'nin de bünyesinde olduğu City Football Group Futbol Operasyon Sorumlusu Omar Berrada, Barcelona'nın süper yıldızı Messi'yi transfer edebilmeleri için tek şartın kulübünden ayrılması olduğunu söyledi.

Berrada verdiği röportajda sezon öncesi transfer döneminde Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağı ve Manchester City tarafından transfer edileceğine yönelik dedikodular üzerine konuştu. Messi'nin yeni kulübü olarak ilk adayın kendileri olmasının ilginç geldiğini söyleyen Berrada, transfer konusunda ciddi adımların net ve gerçek şekilde olmadığını belirtti.

"MADDİ OLARAK EN GÜÇLÜ KULÜPLERDEN BİRİYİZ"

Berrada açıklamasında, "Dedikoduların çıkmasının nedeni maddi olarak en güçlü konumda olan kulüplerden biriyiz, bunu biliyoruz ve ayrıca Guardiola'nın yönettiği bir takımda Messi'nin oynayacağını düşünenler oldu." diye konuştu.

Genç yönetici ayrıca gelişmeleri uzaktan izlemekle yetindiklerini söylerken, "Messi Barcelona'dan ayrılırsa bu transferi seçeneklerimiz arasına alabiliriz. diyerek açıklamalarını tamamladı.

Manchester City, Barcelona'dan ayrılması halinde Messi'yi transfer edecek
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