Manchester City 1-1 Chelsea Maç Özeti
2014-15 sezonunda Manchester City, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Chelsea, Andrea Schürrle ile öne geçerken, Chelsea efsanesi Frank Lampard kiralık olarak forma giydiği City formasıyla 85. dakikada takımına beraberliği getirdi.
14.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:13
2014-15 sezonunda Manchester City, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Chelsea, Andrea Schürrle ile öne geçerken, Chelsea efsanesi Frank Lampard kiralık olarak forma giydiği City formasıyla 85. dakikada takımına beraberliği getirdi.
Kaynak: Dugout