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Manchester City 1-1 Chelsea Maç Özeti

2014-15 sezonunda Manchester City, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Chelsea, Andrea Schürrle ile öne geçerken, Chelsea efsanesi Frank Lampard kiralık olarak forma giydiği City formasıyla 85. dakikada takımına beraberliği getirdi.

14.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:13

2014-15 sezonunda , sahasında 'yi ağırladı. Chelsea, Andrea Schürrle ile öne geçerken, Chelsea efsanesi kiralık olarak forma giydiği City formasıyla 85. dakikada takımına beraberliği getirdi.

Kaynak: Dugout

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