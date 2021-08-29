Mame Thiam ilk maçta golünü attı
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Mame Thiam ilk maçta golünü attı

Mame Thiam ilk maçta golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un golcü futbolcusu Mame Thiam, forma giydiği ilk maçta takımına galibiyeti getiren golü attı.

Yukatel Kayserispor'un golcü futbolcusu Mame Thiam, forma giydiği ilk maçta takımına galibiyeti getiren golü attı.

Yukatel Kayserispor'un geçen hafta Fenerbahçe'den transfer ettiği Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam, yeni takımında çıktığı ilk maçta golünü attı. Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de çıkan Senegalli golcü, maçın 5. dakikasında Emrah Başsan'ın asistini gole çevirdi. Bu gol maçın skoru olurken Thiam, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Mame Thiam, geçen sezon Fenerbahçe forması ile ligde 6, Türkiye Kupası'nda da 2 gole imza koyarken, Kasımpaşa forması ile de ligde 11 gol atmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mame Thiam ilk maçta golünü attı - Haberler Spor
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