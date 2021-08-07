Mamak'taki ekolojik köyde ilk hasat Başkan Köse'den
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Mamak'taki ekolojik köyde ilk hasat Başkan Köse'den

Mamak'taki ekolojik köyde ilk hasat Başkan Köse'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mamak Belediyesi, 25 dönümlük arazide ekolojik tarıma uygun olarak yetiştirdiği meyvelerin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi, 25 dönümlük arazide ekolojik tarıma uygun olarak yetiştirdiği meyvelerin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Mamak'ta ekolojik tarımın yaygınlaştırılmasına öncülük eden Mamak Belediyesi, 25 dönümlük arazide ekolojik tarıma uygun olarak yetiştirdiği meyvelerin ilk hasadını gerçekleştirdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geçtiğimiz aylarda ilk hasadını veren Gökçeyurt Mahallesi'nde hayata geçen Ekoköy projesi kapsamında AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak ve meclis üyeleri ile birlikte meyve bahçelerini gezerek, mahsulleri topladı.

"Toprağımız büyük bir bereket verecek"

Tam 400 adet meyve ağacı, 25 bin adet sebze, 100 adet üzüm bağı dikilen Ekoköy'ün Ankara için örnek bir ekoturizm köyü olduğunu kaydeden Başkan Köse, uyguladıkları tarım projeleri ile yerel tohum kullanımı ile iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Köse, "İnsanın doğayla etkileşimi şehirleşme ile bambaşka bir boyuta evrildi. Birçok kişi gündelik hayatını neredeyse hiç toprağa ya da bir ağaca dokunmadan geçiriyor, beton filizlerin arasında nefes almaya çalışıyor. Ekoköy projemiz kapsamında toprağımız büyük bir bereket verecek. Suyumuz ve havamızla birlikte kırsalı korumak ve kalkınmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylelikle köy turizmini de canlandıracağız. Projemiz, çocuklarının köy yaşantısını yerinde görmesini isteyen ailelerin gitmeyi tercih edeceği mekan olacak ve toprağın keyfini sürmek, doğayla ve toprakla zaman geçirmek isteyenlerin ikinci adresi olacak. Doğaya ve toprağa özlem duyan hemşehrilerimiz ekolojik köy projemiz tamamlandığında mevsimine göre meyve toplayabilecek, toprağı çapalayıp ot yolabilecek, hatta taş taşıyabilecek. Turşu kurmayı da, salça, yoğurt, tereyağı ve peynir yapmayı öğrenebilecek. Toprakla haşır neşir olup bakımını yaptıkları ürünleri, havayı, suyu, toprağı kirletmeden üretmenin ne denli zor olduğunu bizzat deneyimleyebilecek" dedi.

Göz alabildiğince meyve bahçesi yer alıyor

Geleneksel köy yaşamının hakim olduğu proje kapsamında erikten kayısıya, cevizden elmaya kadar 400 ağaç meyve verdi. Göz alabildiğince meyve bahçelerinin yer alacağı proje kapsamında papaz eriği, golden elma, Amasya elması, Deveci armutu, şekerpare kayısı, ceviz, Napolyon kiraz, şeftali, ayva, Kütahya vişne, can eriği gibi ağaçlar da meyve verdi. Vatandaşları rahatlatacak bir alan olacak olan Ekoköy ile geleneksel kültürün, üretimin ve tarımın devamlılığının yanında, ziyaretçilere doğal yaşamda deneyim sahibi olma şansı da tanınacak. Proje kapsamında meyve ve sebze bahçelerinin yanı sıra doğal peynir, sirke, salça, marmelat, üretecek atölyeler, doğal ürünlerin satış yerleri ve sera yer alıyor. Geleneksel köy yaşamını turizme açacak proje kapsamında ayrıca fırın, yöresel ürünler bloğu, sera, kafe, hizmet binaları, otopark, aromatik bitki parselleri, gölet, tarihi köy evleri, oturma ve dinlenme alanları inşa ediliyor. - ANKARA

Mamak'taki ekolojik köyde ilk hasat Başkan Köse'den
Mamak'taki ekolojik köyde ilk hasat Başkan Köse'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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