Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı Süper Lig'de
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Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı Süper Lig'de

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı Süper Lig'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 28 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı adını Süper Lig'e adını yazdırdı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde çıktığı 28 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı adını Süper Lig'e adını yazdırdı.

Çıktığı son karşılaşmada rakibi Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü'nü 47-18 gibi rahat bir skorla mağlup ederek ikincilik elde eden Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı. Bireysel başarılarda ise Mikail Yıldırım attığı 222 gol ile yeşil-beyazlılarda en skorer oyuncu olurken ligde ise gol sıralamasında 3'üncü olmayı başardı.

"Mamak'a bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz"

Zorlu bir sezonda çok başarılı maçlara imza attıklarını ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü İdris Tan, "Mamak'a bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Artık Süper Lig gibi üst seviye bir ligde mücadele edeceğiz. Aynı disiplin aynı çalışma arzusu ile maçlarımıza çıkıp yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bu zorlu yolculukta bizlerden desteğini hiç esirgemeyen Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye takım ve ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı Süper Lig'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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