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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı grubunu lider tamamladı

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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı grubunu lider tamamladı

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası son grup maçında TED Ankara Kolejliler'i 68-64 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası son grup maçında Ted Ankara Kolejliler'i 68-64 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı. Yeşil-beyazlıların, çeyrek finaldeki rakibi ise OGM Ormanspor oldu.

İlk çeyreğe etkili bir giriş yapan konuk ekip periyodu 21-10 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de ritmini koruyan TED Ankara Kolejliler, soyunma odasına 38-27 ile önde gitti. Üçüncü çeyreğe yayın gerisinden etkili başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı periyodun bitimine 4 dakika kala skora dengeyi getirdi. Son bölümde de yabancılarından katkı alan yeşil-beyazlılar 53-51 öne geçmeyi başardı. Liderlik savaşının kızıştığı son çeyrekte skor sürekli el değiştirdi. Maçın bitimine 34 saniye kala tekrar öne geçen yeşil-beyazlılar liderliği bırakmadı ve maçı 68-64 kazandı. Yeşil-beyazlıların, çeyrek finaldeki rakibi ise OGM Ormanspor oldu. - ANKARA

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı grubunu lider tamamladı

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı grubunu lider tamamladı

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