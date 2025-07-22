Bu çerçevede sağ kanadı Asensio ile takviye eden Fenerbahçe, sol kanat içinse genç bir ismin peşine düştü. Fransız ekibi Reims'te forma giyen 19 yaşındaki Mamadou Diakhon için resmi bir teklif sunan kulübün, oyuncunun transferinde en ciddi adımı atan taraf olduğu belirtiliyor. Mamadou Diakhon Fenerbahçe'ye mi geliyor?

MAMADOU DİAKHON FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Süper Lig'in 2025-2026 sezonuna güçlü bir giriş yapmak ve uzun süredir süren şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sağ kanada Marco Asensio transferini büyük ölçüde tamamlayan sarı lacivertliler, resmi açıklamaya hazırlanırken, sol kanat için daha genç bir ismi gündemine aldı.

HEDEFTE MAMADOU DIAKHON VAR

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Reims'te forma giyen 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Mamadou Diakhon için teklif sundu. Haberde, sarı lacivertli yönetimin Diakhon'un temsilcisiyle görüşmelere devam ettiği ve şu an için henüz tam bir anlaşma sağlanamasa da oyuncuya en ciddi yaklaşımı Fenerbahçe'nin yaptığı aktarıldı.

MONACO VE CLUB BRUGGE DE DEVREDE

Diakhon ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil. Haberde, Fransa'nın köklü kulüplerinden Monaco ile Belçika temsilcisi Club Brugge'ün de oyuncunun transferine ilgi gösterdiği bilgisi paylaşıldı. Genç oyuncu bugüne kadar profesyonel kariyerinde 86 maça çıkarken, 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

MAMADOU DIAKHON KİMDİR?

Senegal kökenli Fransız futbolcu Mamadou Diakhon, 22 Eylül 2005 tarihinde Strasbourg'da dünyaya geldi. 2021 yılında Reims altyapısına katılan Diakhon, 2023'te A takıma yükselerek Ligue 1 sahnesine adım attı. 1.80 metre boyunda olan sol ayaklı oyuncu, genellikle sol kanatta görev alırken zaman zaman sağ açıkta da forma giyiyor. Hızı, çevikliği ve birebirde adam geçme yeteneğiyle dikkat çeken Diakhon, 2023-24 sezonunda ilk profesyonel gollerini kaydetti ve Coupe de France'ta yaptığı hat-trick ile öne çıktı. Aynı yıl kulübüyle 2026'ya kadar geçerli olan ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ PERFORMANSI

Milli takım seviyesinde Fransa U18 forması giyen Mamadou Diakhon, Almanya'ya karşı oynadığı ilk maçında gol atarak milli kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. Ayrıca Maurice-Revello Turnuvası kadrosuna da dahil edildi. Teknik anlamda gelişime açık bir potansiyele sahip olan genç oyuncu, özellikle sol çizgiden içe kat ederek şut arayan oyun tarzıyla öne çıkıyor.