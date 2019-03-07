Maltepe Üniversitesi'nde 9. Geleneksel Lojistik ve Ticaret Buluşması Gerçekleştirildi.

Maltepe Üniversitesi'nin düzenlediği 9. Geleneksel Lojistik ve Ticaret Buluşması'nda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, Lojistik Koordinasyon Kurulu'nun kurulduğunu ve Türkiye'nin lojistik mastır planının hazırlanması için çalışmaların başladığını söyledi.

Maltepe Üniversitesi'nin düzenlediği 9. Geleneksel Lojistik ve Ticaret Buluşması, Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay'ın katılımıyla Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda başladı. Yaklaşık binin üzerinde üniversite ve lise öğrencisinin dinleyici olarak katıldıkları konferansta akademisyenler de hazır bulundu. Konferansın açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, "Üzerinde bulunduğumuz kadim coğrafya, stratejik önemi açısından çok büyük avantajlara sahip. İpek Yolu, Baharat Yolu ve ö dönemin ticareti, bunun en büyük göstergesi. Fakat aynı ölçüde de dezavantaja sahip çünkü bütün dünyanın gözü de bir şekilde burada. Son zamanlardaki ekonomik saldırıları, döviz savaşlarını biliyor, görüyor ve yaşıyorsunuz. Biz bu toprakların üzerinde yaşadıkça bunların hepsi bu şekilde devam edecek. Ama biz uluslararası ticarette, lojistikte ne kadar güçlü olursak bunları defetme şansımız da o kadar kolay olacak. Rakamlara baktığımızda, 10-15 yıl önce belli bir kapasitede olan ticaret hacminin bugün kaça katladığını görüyoruz. Bu alanda bir araya gelmek, sektör profesyonellerini akademiyle ve öğrencilerimizle buluşturmak da Maltepe Üniversitesi'nin artık bir misyonu haline geldi. Sadece uluslararası ticaret ve lojistik alanında değil, bizim öğrencilerimiz hangi alanda eğitim görürlerse görsünler mutlaka sınıfın içine bir sektör profesyonelini sokmaya çalışıyoruz. Hayatta her şey teorideki gibi olmuyor. Hayatın, mesleklerin kendine has dinamikleri, özellikleri var. Öğrencilerimizin bunlarla da karşılaşmalarını ve tanışmalarını istiyoruz ki gerçek hayata daha sağlıklı bir şekilde hazırlansınlar" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay ise şu açıklamalarda bulundu: "Ticaret diyoruz. Ticaret tek başına bir şey ifade etmiyor, lojistikle tamamlanması gerekiyor. Bugün dünya ticaretine baktığımız zaman, dünya ticaret hacmi 18,7 trilyon dolar. Türkiye'nin ihracatı geçen sene 168 milyar dolara çıktı. Dünya ticaretinden aldığımız pay sadece 0,90. Düşünün, koskoca Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay 0,90. Bunu arttırmamız gerekiyor. Bunu nasıl arttırırız? Evet, üretimi arttırmamız lazım, ihracata yönelmemiz lazım, ama sizin gibi girişimcilere çok ihtiyacımız var. Konunun ehli, konusunda profesyonelleşmiş, ticareti a'dan z'ye bilen, lojistik konusunda uzmanlaşmış, gerçekten sizin gibi dinamik, çalışkan arkadaşlara ihtiyacımız var. Bugün lojistik dediğimiz zaman, üretimden son nokta olan tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm o arada yapılan hizmetleri kapsayan bir hizmet olarak görüyoruz. Türkiye coğrafi konumu açısından dünyanın önemli merkezlerinden biri ama bunu kullanamıyoruz. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye lojistik potansiyelinin sadece yüzde 13'ünü kullanıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada devlet olarak bize de düşen çok büyük görevler ve sorumluluklar var. Her şeyden önce, lojistik konusunda bir koordinasyon eksikliği var ve bununla ilgili Lojistik Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş durumda. Burada Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, ilgili sivil toplum kuruluşları, ilgili diğer bakanlıklar, hep beraber oturuyoruz. Türkiye'nin lojistik mastır planı üzerinde çalışıyoruz. Lojistik merkezlerinin kurulması için bunun hukuki altyapısını oluşturmaya gayret ediyoruz. Hükumetimizin şu anda gösterdiği kararlılık çerçevesinde ihracatımızı arttırmak, sektörlerimizin önünü açmak için her türlü tedbiri almaya hazırız. Bu taahhüdü de Ticaret Bakanlığımız adına, Sayın Bakanımızın talimatları çerçevesinde sizlere vermeyi bir borç biliyorum."

Konuşmaların ardından Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay'a plaket takdim etti. Daha sonra Maltepe Üniversitesi Yılın Lojistik Şirketi Ödülü'nün kazananı PTT olarak açıklandı. PTT AŞ adına ödülü Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut, Rektör Şahin Karasar'ın elinden aldı. Akbulut, "Böyle önemli bir programda, böyle önemli bir konuda bize bu ödülü layık gören sizlere çok teşekkür ediyorum. 1840 yılında kurulmuş, ülkemizin istiklalinde ve istikbalinde var olan bir kurum olarak, bir dünya markası olma yolunda gece gündüz çalıştığımız, yaklaşım 45 bin çalışanıyla hep beraber coğrafyamızın her metrekaresine koşturan bir kurum olarak hem ülkemizin, hem de ülke lojistiği ve ticaretinin emrinde olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Ardından konferansın birinci oturumuna geçildi. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli'nin yönettiği oturumda Mustafa Albayrak, Adalet İnanç ve Salih Zeki Çakır konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın öğleden sonraki ikinci oturumunda Dr. İbrahim Altan, Mehmet Yavuz Kankavi, Tolgahan Bulut ve Onur Küçükakdere konuşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA