MALTEPE'DE PAZARCILAR ARASINDA YER KAVGASI: 7 YARALI
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MALTEPE'DE PAZARCILAR ARASINDA YER KAVGASI: 7 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ / İstanbul DHAMaltepe'de pazarcılar arasında çıkan yer kavgası sonucunda 7 kişi yaralandı.

12.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:54
MALTEPE'DE PAZARCILAR ARASINDA YER KAVGASI: 7 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Maltepe'de pazarcılar arasında çıkan yer kavgası sonucunda 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Maltepe Girne Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazarda, amca çocukları oldukları öğrenilen iki pazarcı arasında tezgah yeri tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, diğer pazarcıların araya girmesiyle sonlandı. Daha sonra bu pazarcıların yakınlarının pazara gelmesiyle kavga tekrar alevlendi. Bir taraf karşılarındaki pazarcıları bıçaklarken diğer taraf ise silah çekti ve pazara gelen vatandaşların içinde ateş etmeye başladı. Bıçaklı grup, otomobillerine binip kaçtı. Kavga ettikleri silahlı pazarcılar ise kendi araçlarına binerek kaçan pazarcıların önünü kesip silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda 2'si silahla olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından pazar alanına gelen polis ekipleri, tezgahların etrafında güvenlik önlemi aldı. Silahla saldırıya uğrayan otomobil ise, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Haberi alan yaralıların yakınları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akın etti. Polis ekipleri, hastanenin önünde yoğun güvenlik önlemleri alırken bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olayla ilgisi bulunan bir grup şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.Bir pazarcı yaşanan olayla ilgili, "Amca çocukları, orada tartıştılar. Esnaflar araya girdi, yatıştılar. Yarım saat sonra diğer amcasının çocuğu geldi. Ondan sonra bir baktım tak tak tak 2-3 tane ses. Bir tane yaralı vardı. Çok kalabalıktı" dedi. Bir başka pazarcı ise, "Millet kaçtı, Allah korusun birisine kör kurşun gelir bir şey olur diye ondan korktuk" diye konuştu.  Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- --- ----Olayın yaşandığı Pazar -Pazarda güvenlik önlemi alan polis ekipleri-Pazarcılar ile röp.-Pazarcıların tezgahlarından görüntüler-Ateş edilen otomobil-Olay yerindeki polis ekipleri-Otomobilin olay yerinden kaldırılması-Kartal devlet hastanesinin önünden görüntüler-Olay yerindeki görgü tanığı ile röp.-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması-Genel ve detay 

 


Kaynak: DHA

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