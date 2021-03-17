MALTEPE'DE BERBERDE SİLAHLI SALDIRI -1
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MALTEPE'DE BERBERDE SİLAHLI SALDIRI -1

17.03.2021 01:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:37

MALTEPE Gülsuyu'nda berbere gelen silahlı saldırgan 3 kişiyi vurdu.

MALTEPE Gülsuyu'nda berbere gelen silahlı saldırgan 3 kişiyi vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. 3 yaralı hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Saldırıya otomobiliyle gelen şüpheli yaya olarak kaçtı. Yaralıların yakınları şüphelinin otomobiline saldırarak, zarar verdi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

MALTEPE'DE BERBERDE SİLAHLI SALDIRI -1
MALTEPE'DE BERBERDE SİLAHLI SALDIRI -1
MALTEPE'DE BERBERDE SİLAHLI SALDIRI -1
MALTEPE'DE BERBERDE SİLAHLI SALDIRI -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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