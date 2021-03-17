MALTEPE'DE BERBERDE SİLAHLI SALDIRI -1

MALTEPE Gülsuyu'nda berbere gelen silahlı saldırgan 3 kişiyi vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. 3 yaralı hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Saldırıya otomobiliyle gelen şüpheli yaya olarak kaçtı. Yaralıların yakınları şüphelinin otomobiline saldırarak, zarar verdi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı