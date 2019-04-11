Trabzonspor'un Eski Oyuncusu Florent Malouda, Kovulduğunu Twitter'dan Öğrendi

İsviçre Ligi takımı Zürih'in teknik heyetinde yer alan Florent Malouda, görevine son verildiğini kulübün sosyal medya paylaşımından öğrendi.

Zürih Kulübü, 2 ay önce A takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü yapması için teknik heyetine kattığı eski Fransız futbolcu Malouda ile yollarını ayırdı.

"GERÇEKTEN Mİ? BUNDAN HABERİM YOKTU"

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zürih ile Florent Malouda arasındaki iş birliği karşılıklı anlaşmayla sona ermiştir." denildi. Paylaşımı Twitter üzerinden yanıtlayan Malouda, "Gerçekten mi? Bundan haberim yoktu." ifadesini kullandı.

Fransa Milli Takımı'nda 80 kez forma giyen ve ülkesinde Olympique Lyon, Guingamp, Metz, İngiltere'de Chelsea gibi takımlarda oynayan 38 yaşındaki Malouda, bir dönem Trabzonspor'da da görev yapmıştı.

Kaynak: AA
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