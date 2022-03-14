Hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti - Haberler

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Hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti

AA - İdris Sülün - Yaşam
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da hamile bir kadın kocasına yaklaşık 480 bin dolar (7 milyon TL) değerinde Lamborghini marka lüks araç hediye etti.

Malaymail'in haberine göre, 19 yaşındaki anne adayı Anes Ayuni Osman, özellikle 100 günlük lohusa döneminde kocasının uykusuz kalarak kendisine destek olacağı için eşi Weldan Zulkefli'yi Lamborghini marka araçla ödüllendirdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KARISINA SARILDI

Anes Ayuni Osman, gözleri bağlı halde bulunan kocasına turkuaz renk Lamborghini Huracan Evo model otomobili lüks bir oto galeride hediye ettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde gözleri bağlı bulunan baba adayı, dev bir fiyonga sarılmış anahtarı karısından aldı ve yaşadığı şokun ardından gözyaşları içinde karısına sarıldı.

"HAMİLELİĞİM BOYUNCA BANA ÇOK İYİ BAKTI"

Genç anne adayı, "Evlendiğimizden beri mutluluğumuz hiç kesintiye uğramadı, özellikle hamileliğim boyunca (eşim) bana çok iyi baktı. Fedakarlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bu Lamborghini'yi hediye ediyorum çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum." ifadesini kullandı.

AA / İdris Sülün - Yaşam

Kuala Lumpur, Lamborghini, Tragger, Malezya, Yaşam, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (2)

kallanpa kallanpa:

Huzur parada

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Zeynel öztürk:

Ellerde ne karılar var behh :))

Cevap Yaz 3 30 Yayından Kaldır
500
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