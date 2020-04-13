SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Maldini, koronavirüs hastalığına ilişkin deneyimini anlattı - Spor
İtalya Serie A, Paolo Maldini, Milan, Spor

Maldini, koronavirüs hastalığına ilişkin deneyimini anlattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın eski oyuncusu aynı zamanda kulüp takımlarının teknik kadrosunda bulunan Paolo Maldini, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını eski bir profesyonel sporcu olarak hemen anladığını söyledi.

13.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:50
Maldini, koronavirüs hastalığına ilişkin deneyimini anlattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın eski oyuncusu aynı zamanda kulüp takımlarının teknik kadrosunda bulunan Paolo Maldini, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını eski bir profesyonel sporcu olarak hemen anladığını söyledi.

Maldini, Sky kanalında Francesco Totti, Alessandro Del Piero ve Javier Zanetti'nin olduğu programda kendisinin geçirdiği koronavirüs deneyimini anlatırken, "Bir sporcu kendini, bedenini tanır. Ben de eski bir sporcu olarak tanıyorum. İlk anda bunun normal grip olmadığını, farklı bir şey olduğunu hemen anladım. Bu yeni bir virüs ve vücudunuz tanımadığı bu düşmana karşı bir savaş veriyor. Ağrılar özellikle çok güçlüydü." diye konuştu.

Kendisindeki belirtilerin güçlü eklem ve kas ağrıları ile 38,5 derecenin üstüne çıkmayan ateş olduğunu dile getiren Maldini, tedavi döneminde ateş düşürücü etkiye sahip Tachipirina (parasetamol) aldığını, herhangi bir antiviral ilaç kullanmadığını ve nefes darlığı çekmediğini kaydetti.

Maldini, antrenman yapmak için salona gittiğini ancak 10 dakikadan fazla buna dayanamadığını belirterek, "Bu virüsü mümkün olan en kısa zamanda yenmeliyiz. Bunun da tek yolu bireyselci olmadan, ortak iyiyi düşünerek olur. Ancak bu şekilde normal günlük yaşantımıza dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

Milan Kulübü, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, teknik heyet kadrosunda yer alan Paolo Maldini ile Milan'ın genç takımında forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Transferin başlangıç tarihine dair FIFA'dan resmi açıklama geldi Spor
Transferin başlangıç tarihine dair FIFA'dan resmi açıklama geldi
Başkandan tarihi rest: Lig devam ederse, sahaya çıkmayız Spor
Başkandan tarihi rest: Lig devam ederse, sahaya çıkmayız
Beşiktaşlıların heyecanla beklediği Talisca, transfer kararını verdi Spor
Beşiktaşlıların heyecanla beklediği Talisca, transfer kararını verdi
Drogba alkış aldı! Korona için devlete verdiği destek takdir topladı Spor
Drogba alkış aldı! Korona için devlete verdiği destek takdir topladı
Takipçisinin 'Evde kal' tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten Spor
Takipçisinin "Evde kal" tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten
Barcelona göndermek isteyince patladı: Ben patates torbası değilim Spor
Barcelona göndermek isteyince patladı: Ben patates torbası değilim
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
F.Bahçe'nin eski yengesi, Siri küfredince neye uğradığını şaşırdı
F.Bahçe'nin eski yengesi, Siri küfredince neye uğradığını şaşırdı
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek
Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Can Ece Erken Acun Ilıcalı Süleyman Soylu
Spor Falcao Ali Koç Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Maldini, koronavirüs hastalığına ilişkin deneyimini anlattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 17:31:34. #1.15#
title