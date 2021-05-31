Malatyasporlu Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika ekiplerinin gündeminde
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Malatyasporlu Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika ekiplerinin gündeminde

Malatyasporlu Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika ekiplerinin gündeminde
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Helenex Yeni Malatyaspor forması giyen genç oyuncu Burak Efe Yaz, Avrupa takımlarının gündemine geldi.

Helenex Yeni Malatyaspor forması giyen genç oyuncu Burak Efe Yaz, Avrupa takımlarının gündemine geldi. 

2020 yılında Malatyaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu teknik direktör Hamza Hamzaoğlu döneminde A takıma çıkarılırken, Hamzaoğlu'nun ayrılmasıyla yeniden U19 takıma döndü. 

Orta sahanın ortasında ve 10 numara pozisyonlarında oynayan 2003 doğumlu futbolcuya Hollanda ve Belçika'dan talipleri olmasına rağmen Malatyaspor'un A takım planları arasında yer alması nedeniyle 1 yıl daha takım yer alarak bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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