Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek tur atladı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenen Yeni Malatyaspor bir üst tura çıktı.

Malatyaspor kendi evinde oynadığı ve 2-2 berabere biten maçın rövanşında Olimpija Ljubljana ile Sloveyna'da karşı kaşıya geldi. Maça kontrollü şekilde başlayan Malatyaspor ilk pozisyonuna 17. dakikada Jahovic'in ceza sahası yayı gerisinden çektiği şutla girdi. Malatyaspor bu pozisyondan sonuç alamazken Olimpija 30 dakikada sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına sokulan Vukusic'le tehlike yarattı. Kaleci Farnolle bu pozisyonda yatarak topu kontrol etmeyi başardı. Euronews.com'da Görüntüle