Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda

Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 9. kez karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 9. kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 9. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Kayserispor 3 kez Yeni Malatyaspor kazandı. 3 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 18 gol atıldı. Kayserispor 7 gol atarken Malatya ekibi ise 11 gol attı. Geçen sezon Malatya'da oynanan maç berabere biterken Kayseri'deki müsabakayı ise Malatyaspor kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 8 maç ve neticeleri şöyle;

2020/2021 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2020/2021 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 2-1

2019/2020 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 4-0

2018/2019 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2018/2019 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-0

2017/2018 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 3-2

2017/2018 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-1 - KAYSERİ

Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda

Bu nasıl kutlama Balotelli! Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi

Bu nasıl kutlama Balotelli! Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi

 Lider, İzmir'de hız kesmedi! Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti

Lider, İzmir'de hız kesmedi! Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti

 Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray'ın galibiyet hasreti Adana'da 7 maça çıktı

Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray'ın galibiyet hasreti Adana'da 7 maça çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title