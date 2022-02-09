Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor - Haberler
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Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor

Malatya'dan Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye şampiyonasına katılan sporcular 45 madalya aldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'dan Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye şampiyonasına katılan sporcular 45 madalya aldı.

Antalya Kemer'de düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na Malatya'dan katılan uzak doğu sporcuları derecelerle dönüyor. Malatya'dan Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na katılan sporculardan 17'si altın, 10'u gümüş ve 18'i de bronz madalya aldı.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, uzak doğu sporcularını dereceler elde etmeleri nedeniyle tebrik edip, "Almış oldukları derecelerinden dolayı sporcularımızı, ailelerini ve sporcularımızın antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - MALATYA

Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor

Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Malatya, Kung Fu, Wushu, Spor, Haberler

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