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Malatyalı taraftarlardan İdlib şehidinin ailesine taziye ziyareti

Denizli deplasmanına giden Yeni Malatyasporlu taraftarlar, İdlib şehidi Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyon Dinar'da bulunan baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

01.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:55
Malatyalı taraftarlardan İdlib şehidinin ailesine taziye ziyareti

deplasmanına giden Yeni Malatyasporlu taraftarlar, şehidi Yüzbaşı 'in Afyon 'da bulunan baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.


Taziye alanında 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan Malatyalı taraftarlar, daha sonra tek tek şehit babasının elini öperek taziyelerini ilettiler.


Duygusal anların yaşandığı taziye ziyaretinde dualar okunmasının ardından taraftarlar takımlarının oynayacağı maç için Denizli'ye gitti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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